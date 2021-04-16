الخدمات النيابية: مشروع “نهضة بغداد” سيشكل حالة تكامل بين الوزارات المعنية

2021/04/16 | 21:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الخدمات النيابية، أهمية مشروع “نهضة بغداد” في تحسين الواقع الخدمي بالعاصمة، من خلال المساهمة والتنسيق المشترك بين الدوائر المعنية.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، للقناة الرسمية، إن “المشروع الجديد (نهضة بغداد) سيشكل حالة تكاملية، بين وزارات النفط التي ستقدم المواد الأولية، وكذلك وزارتي الإعمار والإسكان، والصناعة، بالإضافة إلى أمانة العاصمة، حيث من المقرر تشغيل عدد كبير من معامل الاسفلت، وتهيئتها لإطلاق حملة نهضة بغداد”، مشيراً إلى أن “لجنة الخدمات تتابع مسار تلك الحملة، التي يجب أن تشمل كل مناطق بغداد”.ولفت إلى “أهمية عدم اقتصارها على زاوية دون أخرى، لإعطاء رسالة بوجود عمل دؤوب، في العاصمة”.وتابع […]

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