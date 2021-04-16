بغداد.. اعتقالات لمواطنين حاولوا الوصول لمكان انفجار الحبيبية

2021/04/16 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في بغداد، الجمعة، باعتقال القوات الامنية عددا من المواطنين اثناء محاولة وصولهم إلى مكان انفجار منطقة الحبيبية.

وقال المراسل اليوم، (16 نيسان 2021)، ان "القوات الامنية طوقت مكان حادث تفجير الحبيبية، ومنعت وصول المواطنين اليه".

ونقل عن المواطنين قولهم انه "بمجرد وصولنا لمكان التفجير انهالت علينا القوات الامنية بالضرب واعتقلت حوالي 10 اشخاص فيما فرقت الاخرين".

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