طقس العراق.. أمطار متوقعة على هذه المناطق غدا السبت

2021/04/16 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى احتمالية هطول زخات خفيفة من الامطار على مناطق من مدينة الانبار صباح يوم غد السبت.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (16 نيسان 2021)، "متوقع ان تكون الاجواء غائمة جزئيا في اغلب المدن خلال 12 ساعة لكن فرص الامطار تكاد تكون ضعيفة نوعا ما بسبب تناقص في الرطوبة الجوية في الطبقات كافة".

وأضاف "ولكن هناك فرص هطول زخات خفيفة من الامطار في مناطق من مدينة الانبار غرب البلاد صباحا، وربما الواقع يخالف التوقعات".

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