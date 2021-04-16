2021/04/16 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الجمعة، أن مقترح وزارة المالية بشأن الاستقطاعات الضريبية للموظفين يعد مخالفة قانونية لمواد الموازنة.

وقال مكتب الحداد في بيان صحفي، إن الأخير “انتقد مقترح وزير المالية إلى مجلس الوزراء والتوصية بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم (156) في 2016/6/7 والعودة إلى الاستقطاعات الضريبية المباشرة من رواتب الموظفين وفقاً لتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007″، مشيراً إلى أن “مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في ‏‏3/31/‏‏‏‏2021”.

ودعا وزارة المالية، إلى “البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري”، مؤكداً أهمية “البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الاقتصادية وآثار سعر الصرف ومانتج عنه من ارتفاع في الأسعار، ما أضاف عبئا جديداً على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: الاستقطاعات الضريبية للموظفين تخالف بنود قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: الاستقطاعات الضريبية للموظفين تخالف بنود قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).