2021/04/16 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

لفهم بعضاً مما يجري لاقتصادنا ،

ومواردنا ، وميزان مدفوعاتنا ،

وموازنتنا ، وسياستنا النقدية ،

وسياستنا المالية ، و "اصلاحاتنا"

الإقتصادية ..



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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.. بين سعر الصرف القديم وسعر الصرف الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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