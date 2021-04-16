الخدمات النيابية: مشروع ’نهضة بغداد’ سيشكل حالة تكامل بين الوزارات المعنية

2021/04/16 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت لجنة الخدمات النيابية، أهمية مشروع "نهضة بغداد" في تحسين الواقع الخدمي بالعاصمة، من خلال المساهمة والتنسيق المشترك بين الدوائر المعنية.

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وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، للقناة الرسمية وتابعه "ناس" (16 نيسان 2021) إن "المشروع الجديد (نهضة بغداد) سيشكل حالة تكاملية، بين وزارات النفط التي ستقدم المواد الأولية، وكذلك وزارتي الإعمار والإسكان، والصناعة، بالإضافة إلى أمانة العاصمة، حيث من المقرر تشغيل عدد كبير من معامل الاسفلت، وتهيئتها لإطلاق حملة نهضة بغداد"، مشيراً إلى أن "لجنة الخدمات تتابع مسار تلك الحملة، التي يجب أن تشمل كل مناطق بغداد".

ولفت إلى "أهمية عدم اقتصارها على زاوية دون أخرى، لإعطاء رسالة بوجود عمل دؤوب، في العاصمة".

وتابع أن "هناك 30 مشروعاً في مجالات الصرف الصحي، والإكساء، وافقت عليها وزارة التخطيط، ضمن مشاريع أمانة بغداد، ونتمنى أن ترى النور والانتهاء منها".

ومطلع العام الجاري، أوعز أمين بغداد علاء معن، بتنفيذ حملة "كبرى" في شارع سوق الصدرية بعد افتتاحه أمام المركبات، ضمن المرحلة التمهيدية الأولى لمشروع نهضة بغداد.





وقالت الامانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021)، إنه "أوعز أمين بغداد علاء معن بتنفيذ حملة كبرى لتنظيف وتأهيل شارع سوق الصدرية بعد افتتاحه بالتعاون مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد".

وأضاف، أن"أمين بغداد أوعز بانطلاق المرحلة الأولى لمشروع نهضة بغداد الذي يتضمن جزء من مهامه إزالة التجاوزات عن الأرصفة بالتعاون مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد والشرطة المجتمعية والمواطنين بوصفهم شركاء بنهضة العاصمة".

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