2021/04/16 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.وقالت المديرية في بيان، إن “معلومات أمنية دقيقة مكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان وبمشاركة قوة خاصة من سرية سوات من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ( 1/4 إرهاب )، وضبطت بحوزتهم سلاح ناري نوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إرهابيان” اثنان في قبضة قوات الأمن جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إرهابيان” اثنان في قبضة قوات الأمن جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).