الحشد يعلن انتهاء واجب إعادة الأمن والاستقرار في مناطق شمال جلولاء

2021/04/16 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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🟥 عمليات الحشد الشعبي في ديالى تعلن موقفا جديدا بشأن مناطق شمال جلولاء

🔷 اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، انتهاء واجب إعادة الأمن والاستقرار في مناطق شمال ناحية جلولاء.

🔷 وقال الموسوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، ان “قوات الحشد الشعبي بمختلف صنوفها اكملت خطة إعادة الامن لمناطق زور الشيخ بابا والاصلاح وام الحنطة شمال جلولاء”، مبينا ان “عملية (ثأر الشهداء) التي انطلقت قبل 40 يوما تكللت بالنجاح الكامل”.

🔷 واضاف الموسوي ان “الاهالي ابدوا تعاونا وارتياحا كبيرا لما بذله الحشد الشعبي بالقضاء على تحركات داعش وفلوله بالمناطق المذكورة”.

#ثأر_الشهداء

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