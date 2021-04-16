قمة بافوس.. إسرائيل تتعهد بمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي

2021/04/16 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والتقى أشكينازي بوزيري خارجية قبرص واليونان، نيكوس خريستودوليديس ونيكوس ديندياس، فضلا عن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات.

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