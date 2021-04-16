داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار مدينة الصدر

2021/04/16 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن تنظيم داعش، الجمعة، مسؤوليته التفجير الذي وقع أمس في سوق شعبية شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

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