2021/04/16 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

187 مشاهدة

قالت قبيلة البوعيسى، الجمعة، ان الخلاف الشخصي بين النائبين هيبت الحلبوسي وفالح العيساوي سيتم حله بجهود "الخيرين" والاخ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ولن نسمح ان تنعكس المناكفات على الواقع العشائري والمجتمعي.

جاء ذلك في بيان للقبيلة اليوم، (16 نيسان 2021)، بحضور شيخ عموم قبيلة البعيسى عبود خميس الحسناوي العيفان وباقي شيوخ قبيلة البوعيسى، ذكرت فيه: "فوجئنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن بيان حول خلاف بين النائب هيبت الحلبوسي والسيد فالح العيساوي وتم التطرق فيه الى شخص رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في امر هو بعيد عنه كل البعد".

وأضاف البيان، ان "المناكفات يجب ان تحصل داخل اروقة السياسة ولم نسمح ان تنعكس على الوقع العشائري والمجتمعي".

وتابع، "تبقى قبيلة البوعيسى مع باقي العشائر في الانبار مساندة للدولة في فرض الامن ومقارعة الارهاب ومساندين لجهود الاعمار والاستقرار التي يقودها الخيرين في الانبار وفي مقدمتهم ابو ريكان محمد الحلبوسي".

وأوضح، ان "️الحلبوسي هو صمام امان لكل العراقيين والعشائر ولايقبل ان تكون هناك خلافات او مناكفات بين الطيف العشائري".

وأكد ان "️هناك مساعي لحل الامر والخلاف الشخصي بين السيدين النائبين بجهود الخيرين والاخ رئيس البرلمان".

A.A

قبيلة البوعيسى تصدر بيانا بشأن الخلاف بين نائبين وموقفها من الحلبوسي#NRT_عربية pic.twitter.com/UC2fScJIx8

— NRT عربية (@ArabicNrt) April 16, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيلة البوعيسى تصدر بيانا بشأن الخلاف بين نائبين وموقفها من الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيلة البوعيسى تصدر بيانا بشأن الخلاف بين نائبين وموقفها من الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).