عمليات الحشد في ديالى تعلن موقفاً جديداً بشأن مناطق شمال جلولاء

2021/04/16 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الجمعة، انتهاء واجب إعادة الأمن والاستقرار في مناطق شمال ناحية جلولاء.وقال الموسوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، ان “قوات الحشد الشعبي بمختلف صنوفها اكملت خطة إعادة الامن لمناطق زور الشيخ بابا والاصلاح وام الحنطة شمال جلولاء”، مبينا ان “عملية (ثأر الشهداء) التي انطلقت قبل 40 […]

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