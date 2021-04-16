المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 13 دولة

2021/04/16 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة جديدة، في إطار قيود الوقاية من كورونا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات في المغرب أنه “ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا”.

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي حتى 21 مايو المقبل.

وأودى فيروس كورونا المستجد، منذ تفشيه في المغرب، بحياة أكثر من 9800 شخص، فيما أصيب أكثر من نصف مليون آخرين وفقا للسلطات الصحية بالبلاد.

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