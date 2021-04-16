2021/04/16 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الجمعة، اتصالاً من رئيس الجمهورية برهم صالح.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاسدي، تلقى ناس" نسخة منه، (16 نيسان 2021)، أن "الأسدي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح للأطمئنان على صحته متمنيا له الشفاء العاجل".

ومن جهته، قدم الأسدي "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة سائلا المولى العلي القدير ان يمن على الشعب العراقي بالصحة والسلامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية برهم صالح يطمئن على صحة عبدالغني الأسدي بعد إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية برهم صالح يطمئن على صحة عبدالغني الأسدي بعد إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).