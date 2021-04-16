صالح وملك السعودية يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2021/04/16 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والأمن والاستقرار والتقدم".وأضاف، انه "تم خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة".وتابع: "كما جرت الإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين".

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