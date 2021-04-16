مسؤول أمريكي: طريقة استهداف أربيل بمسيرة استخدمها الحوثيون في هجماتهم على السعودية

2021/04/16 | 22:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول عسكري امريكي ان طريقة استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة استخدمت في السابق من فصائل أخرى موالية لإيران في المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول القول أن هذه الطائرة التي استهدفت مطار أربيل من نوع سي إي أس أربعة ، وهي من صنع إيراني، سبق أن استخدمها الحوثيون في هجماتهم ضد السعودية.

وأضاف ان الفصائل الموالية لإيران باتت تملك طائرات مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ والتحليق لمسافة تصل الى الف وخمسمئة كيلو متر إذا ويمكن لها أن تصل إلى وجهة مبرمجة عبر نظام التموضع العالمي جي بي أس.

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