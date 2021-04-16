نائب : استقطاعات رواتب الموظفين من قبل وزير المالية لتغطية على الفشل الحكومي

2021/04/16 | 22:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب احمد مدلول الجربا اليوم الجمعة ، ان” استقطاعات رواتب الموظفين من قبل وزير المالية هو لاجل التقطية على الفشل الحكومي”.

وقال الجربا في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” مايجري الان من اثاره لموضوع استقطاعات رواتب الموظفين منقبل وزير المالية هو لاجل التغطية على الفشل الحكومي فيما يخص الملف الامني والاقتصادي”.

وبين ان” من الجيد إن يتصدى اعضاء مجلس النواب لهذا الامر ، لكن كان الاهم والاولى هو اهتمام اعضاء مجلس النواب ، بحسم موضوع الدولار وارجاعه الى سعر ال1250 لان بعد تغيير سعر صرف الدولار حدثت مجاعة كبيرة بين المواطنين الذينلايوجد لديهم آي مصدر رزق من عند الحكومة”.

وحمل الجربا ” رئيس الوزراء ووزير المالية هذا التخبط لان الحكومة آلتي لاتستطيع ضبط اسعار البضائع والمواد في الاسواقعار عليها رفع سعر الدولار”.

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