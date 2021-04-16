الداخلية: القبض على متهمين بالقتل إثر نزاع عشائري في البصرة

2021/04/16 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في قضاء ابي الخصيب، بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة ابي الخصيب في محافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضية قتل احد المواطنين اثر اندلاع نزاع عشائري".وأشارت، إلى أنه "دونت أقوالهم قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استناداً لاحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

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