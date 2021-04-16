رئيس الجمهورية يبحث مع العاهل السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

2021/04/16 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اليوم الجمعة 16 نيسان 2021، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والأمن والاستقرار والتقدم".وأضافت أنه "تم خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة، كما جرت الإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين".

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