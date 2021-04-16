نتائج امتحانات الدراسة التمهيدية في ذي قار للصف السادس الابتدائي

2021/04/16 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار ينشر “النور نيوز” نتائج الامتحانات التمهيدية للدراسة الابتدائية للعام 2020-2021 في محافظة ذي قار.اضغط هنا

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