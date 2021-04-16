رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع العاهل السعودي بمناسبة رمضان

وتم خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة، كما جرت الإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
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