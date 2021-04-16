رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع العاهل السعودي بمناسبة رمضان

2021/04/16 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة 16 نيسان 2021، اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والأمن والاستقرار والتقدم.

وتم خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة، كما جرت الإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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