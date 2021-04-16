الحشد الشعبي يعلن موقفا جديدا بشأن منطقة متنازع عليها مع كوردستان

2021/04/16 | 23:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، الجمعة، اكتمال عملية (ثأر الشهداء) لإعادة الامن في ناحية جلولاء بعد القضاء على تحركات داعش وفلوله.

وقال الموسوي في تصريح تابعه NRT اليوم، (16 نيسان 2021)، ان "قوات الحشد الشعبي بمختلف صنوفها اكملت خطة إعادة الامن لمناطق زور الشيخ بابا والاصلاح وام الحنطة شمال جلولاء"، مبينا ان "عملية (ثأر الشهداء) التي انطلقت قبل 40 يوما تكللت بالنجاح الكامل".

وأضاف الموسوي، ان "الاهالي ابدوا تعاونا وارتياحا كبيرا لما بذله الحشد الشعبي بالقضاء على تحركات داعش وفلوله بالمناطق المذكورة".

وتعتبر ناحية جلولاء من المناطق المتنازع عليها مع اقليم كوردستان، وسيطرت عليها قوات الحشد الشعبي بعد المعارك مع داعش واحداث 16 أكتوبر.

وتعد المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى، من أبرز المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلا يرضي القوميات التي تسكنها من كورد وعرب وتركمان، إذ يؤكد الكورد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كوردستان، بعد تطبيق المادة (140) الأمر الذي ترفضه اغلبية كتل بغداد السياسية.

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