2021/04/16 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، موعد وصول وجبات جديدة من لقاحي فايزر ومرفق كوباكس الى العراق.وقال التميمي لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’: إنه “نهاية الشهر الجاري ستصل مليون و300 ألف جرعة لقاح من مرفق كوفاكس”.وأضاف: “كما ستصل أسبوعياً وجبات من لقاح فايزر”.ولفت إلى أن “الوزارة بدأت اليوم بتوزيع 200 ألف جرعة لقاح …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحدد موعد وصول وجبات جديدة من لقاحي فايزر ومرفق كوباكس الى العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحدد موعد وصول وجبات جديدة من لقاحي فايزر ومرفق كوباكس الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).