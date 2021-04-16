السماوة يعمق جراح الطلبة في ممتاز الكرة

2021/04/16 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمق فريق السماوة من جراح الطلبة، بتغلبه عليه بهدفين لهدف في دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع الـ28 من البطولة.

وسجل ثنائية السماوة كل من علي سعد في الدقيقة 43 وعلي خليل في الدقيقة 73.

بينما جاء هدف الانيق عن طريق اللاعب امير صباح في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز ارتقى السماوة الى المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة، فيما اصبح رصيد الطلبة 27 نقطة في المركز السادس عشر.

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