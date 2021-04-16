يسكن في شقة.. الكشف عن حجم ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

2021/04/16 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الكرملين، الجمعة، أن دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2020 بلغ 9 ملايين و 994 ألف روبل (133 ألف دولار).

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وزاد دخل الرئيس بوتين بمقدار 268 ألف روبل (3600 دولار) مما كان عليه في العام 2019.

ويعد دخل الرئيس الروسي في العام 2017 الأعلى، حيث بلغ أكثر من 18.7 مليون روبل (250 ألف دولار)، لكونه باع قطعة أرض مساحتها 15 فدانًا، بحسب وكالة تاس.

ولم تتغير قائمة ممتلكات الرئيس بوتين في الإعلان، إذ ما زال يمتلك شقة بمساحة 77 مترًا مربعًا، ومرآبًا بمساحة 18 مترًا مربعًا.

بالإضافة إلى سيارتين (أنتيكا) من نوع ”فولجا GAZ M21″، وسيارة دفع رباعي من نوع ”نيفا“، ومقطورة ”سكيف“.

وقالت الوكالة أن بوتين يسكن في شقة تبلغ مساحتها 153.7 متر مربع ذات مرآب بمساحة 18 مترا مربعا.

وأضافت أن كل هذه المرافق تقع في روسيا.

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