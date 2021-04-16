برشلونة يقدم عرضا مغريا لميسي

2021/04/16 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة تقديم برشلونة لعرض من أجل تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.وزعمت تقارير أن برشلونة قدم عرضًا بالفعل لميسي، يتضمن الحصول على راتب تصاعدي، إذا تعافى النادي اقتصاديًا.هذا بجانب وعد بالتعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وتعيين البرغوث سفيرًا عقب الاعتزال.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بعض المصادر القريبة من ميسي وبرشلونة، نفت تقديم النادي لأي عرض حتى الآن، من أجل البرغوث. يذكر أن ليونيل ميسي ارتبط بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حال الرحيل عن برشلونة خلال الصيف المقبل.المصدر: كورة

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