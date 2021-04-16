انقطاع التيار الكهربائي عن قضائي القائم والرمانه غرب الانبار

2021/04/16 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي عن قضائي القائم والرمانه غرب الانبار.وقال المصدر لـ”النور نيوز” إن” التيار الكهربائي انقطع عن قضائي القائم والرمانه غرب الانبار بسبب عارض على الخط الناقل حديثة – القائم”.

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