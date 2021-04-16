2021/04/16 | 23:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آثار القصف الصاروخي على مقر الحشد الشعبي شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/16 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آثار القصف الصاروخي على مقر الحشد الشعبي شمال العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آثار القصف الصاروخي على مقر الحشد الشعبي شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).