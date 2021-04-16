السماوة يدافع بجميع خطوطه ويفوز على الطلبة في مرتدتين بالممتاز

2021/04/16 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق السماوة بكرة القدم اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، فوزاً ثميناً على الطلبة 2 - 1، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ، ضمن منافسات الجولة 28 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول شهد أداءً باهتاً ظهر فيه السماوة مدافعا والطلبة في محاولات للوم لم تكن هناك فرص فعلية، حتى الدقيقة 44 وهدف السبق للسماوة من هجمة معاكسة سجل منها علي سعد، لينتهي الشوط الاول سماوي بالهدف الوحيد ".

وأضاف،" الشوط الثاني شهد تحسناً في الاداء خاصة من جانب الطلبة الذي رمى بكل خطوطه في ساحة لعب السماوة الذي تراجع بجميع لاعبيه الى الخلف ، بينما بقي علي سعد وحيدا في الهجوم السماوي، وتواصلت الفرص الفعلية للطلبة وكان هو الاقرب للتسجيل ، لكن وعلى عكس المجريات اضاف علي خليل هدفا ثانيا للسماوة في الدقيقة ٧٣ ، ليزيد على الطلبة المتاعب بعدما كان الاخير يبحث عن التعادل، تهتز شباكه مرة ثانية، وحاول الطلبة حتى النهاية البحث عن هدف التقليص، وتمكن من ذلك في الدقيقة 87، جاء عن طريق امير صباح، لكن الطلبة خرج خاسراً في النهاية 1 - 2 ".

وكانت الجولة 28 قد أفتتحت بفوز النفط على النجف، وتعادل الديوانية مع الجدود 1 – 1.

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