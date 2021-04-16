الصحة العراقية تحدد موعد وصول وجبات جديدة من لقاحي فايزر ومرفق كوفاكس

2021/04/16 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، موعد وصول وجبات جديدة من لقاحي فايزر ومرفق كوفاكس الى العراق.وقال التميمي لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’: إنه "نهاية الشهر الجاري ستصل مليون و300 ألف جرعة لقاح من مرفق كوفاكس".وأضاف: "كما ستصل أسبوعياً وجبات من لقاح فايزر".ولفت إلى أن "الوزارة بدأت اليوم بتوزيع 200 ألف جرعة لقاح من شركة سينوفارم في بغداد والمحافظات".

ويوم امس الخميس، حذَّرت وزارة الصحة والبيئة من أنَّ ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً بالجائحة قد يؤدي لظهور سلالات جديدة وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي.وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي إنَّ "ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي".وأضاف أنَّ "الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أنْ تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من الاستيعاب".

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