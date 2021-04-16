2021/04/16 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف عضو الإئتلاف فلاح الخفاجي، الجمعة، إن وزير المالية والحكومة لايملكون صلاحية فرض الضرائب في القانون خصوصاً بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة.واكد الخفاجي أن “طرح هذا المقترح في الوقت الراهن يعد بمثابة إسقاط للحكومة ومؤامرة على العملية السياسية لإسقاطها ككل”، مبيناً أن طرحه يعد ابتزازاً واستفزازاً لجميع شرائح المجتمع العراقي”.و بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يصف مقترح وزير المالية الخاص بفرض الضرائب بالمستفز ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يصف مقترح وزير المالية الخاص بفرض الضرائب بالمستفز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).