السوداني: الاستقطاع الضريبي دليل على أمرين

2021/04/16 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب، محمد شياع السوداني، الجمعة، رفضه مقترح الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين، عادا المقترح دليلا على تخبط حكومي في السياسة المالية والنقدية.

وكتب السوداني تغريدة على "تويتر" اليوم، (16 نيسان 2021)، قال فيها ان "مقترح فرض الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين بعد قرار تغيير سعر صرف الدولار وما ترتب عليه من غلاء المعيشة وعودة نافذة بيع الدولار بكمية تجاوزت الـ 200 مليون دولار باليوم دليل تخبط حكومي في السياسة المالية والنقدية".

وأضاف "لن نسمح بالمساس برواتب الموظفين..



كفى تخبطا".

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