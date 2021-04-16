رحيل مصور بارز عاصر حمام الدم الطائفي ومعارك النصر بالعراق

2021/04/16 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توفى خضير ماجد، الذي غطى صراعات عديدة في العراق بصفته منتج مقاطع مصورة ومصورا لدى وكالة أسوشيتد برس لأكثر من 17 عاما، حسبما أفاد أقرباؤه، الجمعة، عن عمر ناهز 64 عاما.كان سبب الوفاة مضاعفات أعقبت إصابته بفيروس كورونا.أودع ماجد مستشفى لقرابة ثلاثة أسابيع، لكن حالته تدهورت بسرعة في الأيام القليلة الماضية وتوفي […]

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