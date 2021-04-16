احتفال بذكرى استقلال سوريا.. والمكان يثير موجة سخرية واستنكار

2021/04/16 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الاحتفال بذكرى استقلال سوريا عن فرنسا في قاعدة عسكرية روسية بحضور ضباط روس جدلا بين السوريين.

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