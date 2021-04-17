ناحية مستحدثة مقبلة على 'ثورة' عمرانية وخدمية

2021/04/17 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت ادارة ناحية محمد سكران جنوب غربي بعقوبة والحدودية مع بغداد، الجمعة، انهاء الشراكة الخدمية مع ناحية بني سعد بعد اقرار استحداثها ناحية رسمية.

وقال مدير الناحية، هادي حسين المعموري، في تصريح لـNRT اليوم، (16 نيسان 2021)، انه تم "انجاز جميع الاجراءات والالتزامات الادارية لشمول الناحية بالموازنة المالية فور تنفيذها، وانهاء شراكتها الخدمية بالتخصيصات مع ناحية بني سعد طيلة الاعوام الماضية"، لافتا الى ان "محمد سكران تتطلع لثورة خدمية وعمرانية خلال الفترات القادمة".

ولفت المعموري الى "افتتاح عدة دوائر جديدة في الناحية اضافة الى الدوائر التي تحويها لبدأ بمشاريع خدمية وعمرانية في عموم القطاعات والمجالات الى جانب التنسيق مع الدوائر المركزية في ديالى لتأمين جميع احتياجات دوائر الناحية الفرعية وتضم 3 مقاطعات سكانية ليصبح عدد القرى التابعة للناحية اكثر من 30 قرية مما يؤمن لها موازنات سنوية اسوة بالوحدات الادارية الاخرى".

يشار إلى أن ناحية الإمام محمد السكران (25 كم جنوب غربي بعقوبة) أسست بعد عام 2003 وهي من الوحدات الإدارية المستحدثة وتحوي ثاني اكبر المقابر في ديالى، فضلا عن وقوعها في منطقة استراتيجية قريبة من ناحية بني سعد ( 18 كم جنوب غربي بعقوبة).

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