التعادل الايجابي يحسم قمة إيفرتون وتوتنهام في البريميرليغ

2021/04/17 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل توتنهام نتائجه المخيبة للآمال بالتعادل أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي احتضنها ملعب جوديسون بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية السبيرز هاري كين (27- 68)، بينما سجل ثنائية إيفرتون جيلفي سيجوردسون (31- 62).وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.

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