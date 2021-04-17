إيقاف قس رواندي في فرنسا متهم بمساعدة

2021/04/17 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، إيقاف قس رواندي، كان لجأ إلى البلاد وحصل على الجنسية، ووجهت إليه تهم على خلفية "توفير مؤن لميلشيات" ارتكبت مجزرة في حق أفراد من قبيلة التوتسي داخل كنيسته في رواندا، عام 1994، وفقا لما علمت فرانس برس من النيابة العامة.

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