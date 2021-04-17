2021/04/17 | 00:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، إن المسؤولين الأجانب يتم استضافتهم في مضيف القصب، بجانب قصر الرئاسة، في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، “اعتزازا” بحضارة وادي الرافدين.وبين صالح، متحدثا عن مضيف القصب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: استقبلنا الأجانب بمضيف القصب اعتزازا بحضارتنا المركز الخبري الوطني.

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