"ناسا" تفتح الباب أمام "رحلات منتظمة" إلى القمر

2021/04/17 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الجمعة، عن صفقة تفتح الباب أمام رحلات منتظمة إلى القمر.وتخطط الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) الآن لبعثات مأهولة مستمرة "متكررة بانتظام" إلى القمر، بعد هبوط برنامج "آرتيميز" الأول المقرر في عام 2024، بحسب تصريحات مدير مساعد إدارة مهام الاستكشاف البشري والعمليات في وكالة ناسا، كاثي لوديرز.وقالت لوديرز في مؤتمر صحفي عبر البودكاست: "هذا جزء من استراتيجية شاملة للمهمات المتكررة على سطح القمر".وتابعت بقولها "شعرنا أن هذه هي أفضل استراتيجية في هذه المرحلة لمنح [شركة] واحدة ثم البدء في مناقشات مع الصناعة...من الواضح أن هذا جزء من استراتيجية شاملة أكبر."وجاءت تلك التصريحات، بعد فوز شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، بعقد لبناء مركبة هبوط بشرية من أجل العودة إلى القمر في الولايات المتحدة.واختارت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك لبناء نظام الهبوط البشري لأول مهمة مأهولة أمريكية إلى القمر في نصف قرن.وقالت ضابطة التعاقد في نظام الهبوط البشري، ليزا واتسون مورغان في مؤتمر صحفي للبودكاست "أنا متحمسو جدًا لأننا منحنا سبيس إكس [العقد] لمواصلة تطوير نظام الهبوط البشري".وتابعت بقولها "نظام هبوط من مرحلة واحدة، والعقد لمهمة عرض هبوط لطاقم واحد".المصدر: سبوتنيك

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