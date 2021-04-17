2021/04/17 | 00:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحدث رئيس الجمهورية برهم صالح، عن الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، وشعار “نريد وطن”، الذي وصفه بالمهم، وعن “فرصة” قال إنها الأخيرة للنظام السياسي الحالي.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرصة النظام الأخيرة..



صالح يتحدث عن الانتخابات وشعار “نريد وطن” المركز الخبري الوطني.

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