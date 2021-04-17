2021/04/17 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قلق غربي من قرار اغلاق البحر الاسود موسكو تطلب من سفير واشنطن المغادرة وتطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين موسكو- الزمان – بروكسل – الزمان أعلنت روسيا الجمعة أنها ستطرد دبلوماسيين أميركيين وتفرض عقوبات على مسؤولين ردا على إجراءات مماثلة اتّخذتها واشنطن، كما نصحت سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بالمغادرة من أجل إجراء «مشاورات».
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تصعيد غير مسبوق بين روسيا وأمريكا.. والأمل معلق على قمة بايدن وبوتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تصعيد غير مسبوق بين روسيا وأمريكا.. والأمل معلق على قمة بايدن وبوتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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