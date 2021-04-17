‭  ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأمريكا‭..‬ والأمل‭ ‬معلق‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬بايدن‭ ‬وبوتين‭ ‬

2021/04/17 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلق‭ ‬غربي‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬اغلاق‭ ‬البحر‭ ‬الاسود‭ ‬ ‭ ‬موسكو‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬سفير‭ ‬واشنطن‭ ‬المغادرة‭ ‬وتطرد‭ ‬10‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أمريكيين موسكو‭- ‬الزمان‭ – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬ستطرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أميركيين‭ ‬وتفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬اتّخذتها‭ ‬واشنطن،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬موسكو‭ ‬بالمغادرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬مشاورات‮»‬‭.‬ […]

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