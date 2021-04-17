حكومة مصغرة للسياسة الخارجية

2021/04/17 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اعتادت الدول على أن يكون لديها حكومة أمنية مصغرة تنبثق عن الحكومات الاساسية، وتتولى مهمات تخصصية وتعالج الملفات الامنية على نحو دقيق وترسم الخطط الامنية العامة التي تتوالى الاجهزة والفعاليات الأصغر تنفيذها.والحكومة الامنية المصغرة تبرز الى الواجهة في أوقات الازمات والحروب والطوارىء.وليس هناك وضوح في وجود هذه الحكومة المصغرة وفاعليتها في […]

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