عشيرة البو عيسى ترفض اقحام رئيس البرلمان العراقي في مشكلة عارضة

2021/04/17 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ طوق‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬مشكلة‭ ‬عارضة‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬اللقاءات‭ ‬التحضيرية‭ ‬للانتخابات‭ ‬حدثت‭ ‬بين‭ ‬نائبين‭ ‬هما‭ ‬هيبت‭ ‬الحلبوسي‭ ‬وفالح‭ ‬العيساوي،‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬وتصريحات‭ ‬عشائرية‭ ‬سريعة،‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬شيخ‭ ‬عشيرة‭ ‬البو‭ ‬عيسى‭ ‬عبود‭ ‬خميس‭ ‬الحسناوي‭ ‬العيفان‭ ‬وبمعية‭ ‬شيوخ‭ ‬اخرين‭ ‬من‭ ‬البو‭ ‬عيسى‭ ‬ان‭ ‬أعلن‭ ‬تأكيده‭ ‬ان‭ ‬الأمور‭ ‬سائرة‭ ‬الى‭ […]

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