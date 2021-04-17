2021/04/17 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن إطلاق ما وصفه بأنه "شراكة تنافسية بين الولايات المتحدة واليابان تعزز العلاقات الثنائية" بين البلدين، وذلك في مؤتمر صحفي جمعه ورئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوغا، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق أميركي ياباني بخصوص ملفي الصين وكوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق أميركي ياباني بخصوص ملفي الصين وكوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).