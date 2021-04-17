رئيس الوزراء يأمر بتحقيق فوري ودعوات برلمانيَّة لتشديد الأمن

2021/04/17 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أدانت جهات سياسيَّة محلية وعربية، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي طال المواطنين الأبرياء بمنطقة الحبيبية في مدينة الصدر ببغداد، والاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي، بينما دعت أوساط برلمانية القوات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية لتفويت الفرصة على الإرهاب في استهداف الأبرياء لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: إنَّ “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى».

وأضاف أنَّ “الكاظمي أكد أنَّ أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، وأنَّ هذا النوع من الأعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن».

وأصدرت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في إقليم كردستان بياناً مشتركاً بعد الهجوم الذي طال مطار أربيل، مساء الأربعاء.



وذكرت الوزارتان في بيانهما أنَّ “الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخراً ضد أربيل ومناطق أخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف أمن العراق ومن ضمنه أمن اقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الأوراق”، وأشار البيان إلى أنَّ “الفرق التحقيقية باشرت مهامها إثر صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم إلى القضاء العادل».

من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل انفجار سوق الحبيبية شرقي العاصمة بغداد أمس الأول الخميس، وأوضحت أنَّه “تبين حصول انفجار داخل عجلة نوع (نيسان سني) كانت تحمل مواد شديدة الانفجار أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية».

وأضافت أنَّ “الانفجار أدى إلى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن احتراق عدد من العجلات القريبة منها”، مبينة أنَّ “الاجهزة الامنية باشرت إجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل».

وكانت الخلية أعلنت في وقت سابق، استشهاد مدني وإصابة 12 شخصاً بانفجار في الحبيبية بالعاصمة بغداد.

في غضون ذلك، استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بشدة التفجير الإرهابي الذي طال المواطنين الأبرياء في أحد الأسواق في مدينة الصدر العزيزة، ودعا الكعبي جميع تشكيلات القوات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر والتشديد في تأمين الحماية اللازمة لجميع المناطق والأسواق ولا سيما ذات الكثافة السكانية العالية.



وأدان حزب الدعوة الاسلامية وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بأشد العبارات، التفجير الارهابي في مدينة الصدر الذي ذهب ضحيته عدد من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح.

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