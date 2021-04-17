شركة سامراء تضع خطة لتطوير منتجاتها الدوائيَّة

2021/04/17 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وضعت شركة أدوية سامراء أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن خطة لتطوير منتجاتها بما يضاهي المنتجات العالميَّة والتطور الحاصل في الصناعة الدوائية، إضافة إلى تصنيع مستحضرات تدخل ضمن البروتوكول المتخصص بالتخلص من الجائحة.



وأوضح معاون مدير عام الشركة، لـ”واع”، أنَّ “الخطة تقضي بتطوير المصانع والأقسام وفق متطلبات وزارة الصحة، فضلا عن تشغيل المصانع المتوقفة في الشركة حسب الخطة الاستثمارية أو من خلال جذب المستثمرين بسبب قلة الوفرة المالية”.

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