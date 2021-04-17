آلاف الجزائريين يحتشدون مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك

2021/04/17 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة، الجمعة، مُتحدّين البرد والصيام في شهر رمضان، للمطالبة بالإفراج عن نشطاء من الحراك الشعبي المناهض للنظام كانوا اعتُقِلوا في الآونة الأخيرة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

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