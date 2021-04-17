مرض يجعل لقاح كورونا عديم الفاعلية

2021/04/17 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم قد لا يتمتعون بالحماية المثلى بعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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