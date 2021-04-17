"فيراري" تكشف عن سيارة كهربائية بالكامل في 2025

2021/04/17 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رائدة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية "فيراري"، عن اعتزامها إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

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