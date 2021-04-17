إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل

2021/04/17 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن فلسطينيين أطلقوا قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، للمرة الثانية في يومين، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

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